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بعثة برشلونة لدى وصولها إلى مدريد

برشلونة يواجه مشكلة "أمنية" في مدريد

العربية. نت
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، يوم الأحد، أن بعثة برشلونة واجهت مشاكل أمنية لدى وصولها إلى العاصمة مدريد، قبل ساعات من خوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وبحسب التقرير، واجهت رحلة برشلونة إلى مدريد موقفا غير معتادا، تسبب في مفاجأة كبيرة لبعثة الفريق، على عكس الرحلات السابقة، لم تكن لحافلة برشلونة أي نوع من المرافقة الأمنية من قبل الشرطة الوطنية في الطريق من المطار إلى الفندق الذي تقيم فيه البعثة.

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وزادت الصحيفة: تسبب الوضع في بعض المشاكل عند وصول بعثة برشلونة، ونظرا لعدم وجود قوات من الشرطة، تمكنت الجماهير التي تنتظر لاعبي الفريق من تجاوز المنطقة المحيطة والتواجد في المنطقة المخصصة للإعلاميين وكانت هناك حالة من الفوضى.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن سبب عدم مرافقة الشرطة لحافلة برشلونة إلى الفندق غير معروف، لكن مصادر النادي أعربت عن دهشتها لعدم وجود أي نوع من الحماية قبل الكلاسيكو.

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