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توخيل مع مولر

توخيل يهاجم مولر

ميونخ - د ب أ
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رغم تسجيله هدفين خلال الفوز الساحق لبايرن ميونخ على مضيفه يونيون برلين 5-1، يوم السبت، بالدوري الألماني لكرة القدم، لكن أداء توماس مولر لم يرتق بشكل كامل بعد لتوقعات مدربه توماس توخيل.

ولدى سؤاله عما إذا كان مولر /34 عاما/ مرشحا أساسيا لخوض المواجهة أمام ريال مدريد الإسباني يوم 30 أبريل الجاري في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، قال توخيل: لا، هو يعرف ذلك أيضا ، الهدفين كانا رائعين بالطبع، لكن الأداء لم يكن جيدا.

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واستبعد توخيل لاعبه مولر من المواجهتين أمام أرسنال الإنجليزي في دور الثمانية من دوري الأبطال، لكنه ألمح في البداية إلى إمكانية مشاركته أمام النادي الملكي، قبل أن يعود ويؤكد أن اللاعب المخضرم عليه أن يقوم بمزيد من العمل لكي يحصل على فرصته.

وأكد مولر من جانبه أنه يحتاج إلى تطوير مستواه إذا أراد أن يخوض مباراته رقم 150 في دوري الأبطال.

وأوضح مولر: للأسف المدرب رأى المباراة بنفس الطريقة التي شاهدتها، الهدفين كانا جيدين، لكن كان هناك أيضا بعض الأخطاء، لم تكن الأمور كلها مثالية.

مولر
مولر

وأشار مولر: لم أتمكن حقا من الاحتفاظ بالكرة في مناطق الخطورة أو تمريرها إلى اللاعب المناسب، لكني لم أجعل شيئا مثل هذا يحبطني أبدا.

وشدد مولر على أن الشيء الأكثر أهمية أمام الريال هو: اللعب بالفريق القادر على تحقيق الانتصارات، من يلعب وعدد دقائق تواجده داخل الملعب ليس بالشيء المهم.

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