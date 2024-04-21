غوارديولا: لاعبو مانشستر سيتي "عظماء"

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عبر الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن شعوره بالفخر إزاء فريقه بعد الفوز على تشيلسي بهدف دون رد في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت.

وأشاد غوارديولا برد الفعل القوي لفريقه بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي على يد ريال مدريد الإسباني.

وأحرز بيرناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 84.

وعوض مانشستر سيتي بهذا الفوز خيبة الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، يوم الأربعاء الماضي.

وتأهل مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمباراة النهائية للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ويأمل في التتويج باللقب العريق للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه.

أما تشيلسي واصل إخفاقه ولم ينجح في تفادي شبح الموسم الصفري بعدما خسر نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام ليفربول في فبراير الماضي، بينما يحتل المركز التاسع في جدول الدوري.

وفشل الفريق اللندني أيضا في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة عشرة في تاريخه حيث سبق له الفوز باللقب ثماني مرات آخرها في عام 2018 بينما خسر المباراة النهائية 8 مرات آخرها في 2022.

وينتظر مانشستر سيتي المتأهل من المباراة الثانية في الدور قبل النهائي التي تجمع بين جاره مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي، اليوم الأحد.

وتقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب ويمبلي في يوم 25 مايو المقبل.

وأكد غوارديولا فخره بلاعبيه وقدرتهم على النهوض بأنفسهم بسرعة كبيرة لتحقيق انتصار غاية في الأهمية.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا، قوله: كانت المباراة متوترة، لاحت لتشيلسي هجمات مرتدة مذهلة وسيطرة جيدة على الكرة.

وأضاف: خسرنا بعض الكرات السهلة بسبب التعب، قدم اللاعبون جهدًا مذهلا. ما قاموا به كان أحد أعظم الأشياء التي رأيتها في مجموعة من اللاعبين بعد 120 دقيقة لعب ضد مدريد، رغم تأثيرات العامل البدني والحالة النفسية.

وأوضح: أنا سعيد للغاية باللعب في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الجدول الزمني مزدحم، أحببت تواجدنا في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

واعترف المدرب الإسباني: لا أفهم كيف نجونا اليوم، الناس لا يمكنهم تخيل ما شعرنا به، والطريقة التي خرجنا بها.

وأشار: لماذا لا يمنحونا يومًا إضافيًا من أجل صحة اللاعبين ، لم تشارك أندية كوفنتري وتشيلسي ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في منتصف الأسبوع.

وأضاف غوارديولا: بعد مباراة ريال مدريد، كان لدينا فقط فترة استراحة في اليوم التالي، ثم بدأنا العمل أمس ولم نتمكن من التحضير لأي شي. لقد قضينا أربع ساعات في السفر من مانشستر إلى هنا وخضنا المباراة في هذه الظروف.

وختم بالقول: نحن سعداء جدًا وهؤلاء اللاعبون أظهروا معدنهم الحقيقي، في نهاية الموسم، سنعود هنا لنلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.