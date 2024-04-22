الهلال يستدرج العين للثأر من الرباعية

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تنطلق منافسات إياب دور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بمواجهة عربية من العيار الثقيل عندما يحل العين الإماراتي ضيفا على الهلال السعودي في العاصمة الرياض.

ويدخل الفريق الإماراتي اللقاء بأفضلية الفوز ذهابا على ملعبه هزاع بن زايد بنتيجة 4-2 الأسبوع الماضي في مباراة تألق بها المهاجم المغربي سفيان رحيمي الذي سجل ثلاثة أهداف.

أما الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جيسوس يسعى للفوز بثلاثة أهداف ليعوض خسارته ذهابا في أبوظبي، ويتأهل للمباراة النهائية.

ويدخل فريق الهلال مواجهة العين بعدما التقط أنفاسه بقرار رابطة دوري المحترفين السعودي بتأجيل مباراته ضد أهلي جدة مساء الجمعة الماضي لإتاحة الفرصة لجيسوس ولاعبيه للاستعداد جيدا لمواجهة العين.

ويعاني الهلال من غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الفريق الذي يتعافى من تمزق عضلي أصيب به في 30 مارس الماضي.

لكن الفريق السعودي يضم بين صفوفه أسلحة هجومية أخرى بارزة مثل البرازيلي مالكوم وسالم الدوسري قائد الفريق وصالح الشهري العائد من إصابة تعرض لها في مباراة السوبر السعودي ضد اتحاد جدة.

أما الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للعين فيراهن على قوة نتائج فريقه خارج ملعبه في النسخة الحالية، حيث حقق ثلاثة انتصارات خارج أرضه في دور المجموعات مقابل تعادل أمام ناساف كاراتشي الأوزبكي وخسارة أمام النصر السعودي بنتيجة 3 - 4 في الأدوار الإقصائية قبل أن يطيح بالفريق السعودي بركلات الترجيح.

وتختتم منافسات قبل نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء المقبل بمواجهة بين يوكوهاما مارينوس الياباني ضد ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وكان الفريق الكوري تفوق ذهابا على ملعبه بهدف نظيف، ويراهن على خبراته العريضة في البطولة الآسيوية التي سبق أن فاز بلقبها مرتين في عامي 2012 و2020.

أما يوكوهاما مارينوس فيسعى لمواصلة سلسلة مفاجآته والتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه، ويراهن على تألق مهاجمه البرازيلي أندرسون لوبيز الذي سجل 5 أهداف في 5 مباريات.