تدخل فالفيردي ينهي موسم دي يونغ

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سيغيب لاعب وسط برشلونة الاسباني الهولندي فرنكي دي يونغ على الأرجح عن الفترة المتبقية من الموسم المحلي، بعد تعرّضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد.

لكن لحسن حظ دي يونغ أنه سيكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 هذا الصيف، بعد أن كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه سيغيب لنحو خمسة أسابيع.

وقال النادي الكتالوني في بيان من دون تحديد مدة غياب لاعبه: أكّدت الفحوص التي أجريت يوم الاثنين أن فرنكي دي يونغ أصيب بالتواء في كاحله الأيمن.

وخرج دي يونغ محمولا قبل نهاية الشوط الأول في المباراة التي انتهت بفوز الغريم التقليدي ريال مدريد 3-2 على ملعبه في سانتياغو برنبايو، بعد أن أصيب في التحام مع الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وهذه المرة الثالثة التي يتعرّض فيها البولندي البالغ 26 عاما لإصابة في الكاحل هذا الموسم، بعد إن عاد في 10 الحالي من إصابة مماثلة.

وتواجه هولندا كلا من كندا وأيسلندا وديا في 6 و10 يونيو المقبل تواليا، قبل انطلاق النهائيات في 14 من الشهر نفسه.

ويتنافس فريق المدرب رونالد كومان في مجموعة صعبة إلى جانب فرنسا، بولندا والنمسا.

ويأمل دي يونغ أن يكون حاضرا في المواجهة أمام بولندا بقيادة زميله في برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في 16 يونيو.

وأدّت خسارة مواجهة الكلاسيكو إلى تأخر الفريق الكتالوني بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الذي يقترب من حسم اللقب رسميًا.