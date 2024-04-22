تشافي يهاجم رابطة الدوري.. وتير شتيغن: هذا عار على كرة القدم

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هاجم مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز رابطة دوري كرة القدم لعدم اعتماد تكنولوجيا خط المرمى، خلال خسارة فريقه، الأحد، مباراة القمة على أرض ريال مدريد المتصدر 2-3.

وعبّر لاعب الوسط السابق عن غضبه لعدم احتساب كرة للجناح الشاب لامين يمال والتي اعتبر الفريق الكتالوني أنها تجاوزت خط مرمى ريال مدريد، علماً أن تجاوز الكرة من عدمها لم تؤكّده مقاطع حكم الفيديو المساعد (في أيه آر).

وعندما كان التعادل مخيّماً على المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو، لعب جمال الكرة بذكاء في الدقيقة 28 نحو مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين الذي حاول إبعادها وهي تتجاوز خط المرمى.

قال تشافي "هذا معيب"، مشيراً إلى أن التقنية المستخدمة في بطولات أخرى مثل الدوري الإنجليزي ليست معتمدة في الليغا الإسبانية.

تابع المدرب السابق للسد القطري الذي أعلن سابقاً رحيله في نهاية الموسم: إذا أردنا أن نكون أفضل دوري في العالم، علينا التقدّم في هذا المجال، علينا اعتماد التكنولوجيا.

واتفق الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن مع مدرّبه: هذا عار على كرة القدم، لا توجد لدي الكلمات.

تابع الحارس الدولي: هناك الكثير من المال في هذا الوسط، والمال ليس متوفراً لما هو أهم.

والدوري الإسباني هو الوحيد بين البطولات الخمس الكبرى لا يعتمد تكنولوجيا خط المرمى التي تتيح احتساب الهدف من عدمه بشكل تلقائي، إذ يرى رئيس الرابطة خافيير تيباس أنها مكلفة.

وسجّل لاعب الوسط الهجومي الإنجليزي جود بيلينغهام هدفاً قاتلاً وضع ريال مدريد على مشارف استعادة اللقب من برشلونة، إذ يتقدمه راهناً بفارق 11 نقطة قبل ست مباريات على ختام الموسم.

أقرّ تشافي: عاش ريال مدريد موسماً رائعاً. خسروا مرة يتيمة فقط، لقد حسموا الأمر تقريباً، أعتقد أنه بالمستوى الذي قدمناه كنا نستحق الفوز. لقد نافسنا بشكل جيّد، وأعتقد أننا نستحق النقاط الثلاث.