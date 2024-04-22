تن هاغ بفخر: وصلنا إلى النهائي مرتين خلال عامين

دقيقتان للقراءة

أعرب الهولندي إريك تن هاغ، مدرب فريق مانشستر يونايتد، عن شعوره بمشاعر مختلطة عقب تأهل فريقه للدور النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.

وتغلب يونايتد 4-2 بركلات الترجيح على كوفنتري سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وفرط يونايتد في تقدمه 3-صفر، بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف من منافسه في غضون 25 دقيقة، لكن ركلات الترجيح أنقذته في النهاية من مفاجآت كوفنتري، ليحاول الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) الآن الثأر من خسارته 1-2 أمام جاره اللدود مانشستر سيتي، في نهائي النسخة الماضية للبطولة، وذلك عندما يلتقي معه مجددا في الدور ذاته في 25 مايو المقبل على نفس الملعب.

وشدد تن هاغ على أن لاعبيه يتعين عليهم التعلم من درس مواجهة كوفنتري سيتي، الذي كان قريبا من تحقيق مفاجأة مدوية.

وقال تن هاغ في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد: تنتابني مشاعر مختلطة. الطريقة التي أنجزنا بها المهمة ليست جيدة. كان ينبغي لنا أن ندير الأمر بشكل أفضل.

أضاف تن هاغ: إذا قمت بتحليل المباراة، فقد سيطرنا على 75 دقيقة ولكن بعد ذلك سمحنا لهم بالعودة للقاء. يمكننا أن نكون سعداء بالإنجاز، والوصول إلى النهائي، وهذا أمر ضخم.

وأوضح: إذا رأيت أن يونايتد، في آخر 20 موسما، وصل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات، والآن وصلنا إلى هناك مرتين خلال عامين. نحن بحاجة للفوز بهذا النهائي بالرغم من ذلك. عندما نكون جاهزين بنسبة 100%، يمكننا القيام بذلك، لقد كانت مباراة مذهلة وغريبة أيضا. سيطرنا بشكل كامل لفترة طويلة على اللقاء ثم أهدرنا كل ما قمنا به في الجزء الأخير من المباراة. لقد أظهرنا المرونة للفوز بركلات الترجيح.

أشار المدرب الهولندي: يتعين علينا أن نتحسن. نتحدث كثيرا عن هذا الأمر في اللحظات التي نرتكب فيها الأخطاء ولا نحافظ على مسؤولياتنا، ينبغي أن نظهر المرونة وفي النهاية أظهرناها وكشفنا عن تصميمنا على الفوز بركلات الترجيح.

وأتم المدرب الهولندي تصريحاته، قائلا: لا يمكننا القول إن هذه المجموعة لا تمتلك العقلية الصحيحة لأنها أظهرت شخصية اليوم، ولكن في الجزء الأخير كان هناك نقص في الانضباط. علينا أن نحتفظ بالكرة، ونواصل التمرير، ونتوجه نحو المرمى، ثم نكون أقوياء في الدفاع. الأمر يتعلق بالتواصل وعلينا تحسين هذا الأمر.