خالد عيسى بين "الانتقام".. وعقدة "أهداف" الهلال

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سيتعين على الدولي الإماراتي، خالد عيسى، الوقوف بثبات أمام هجمات الهلال السعودي من أجل رد ثأر الخروج من دوري أبطال آسيا مرتين أمام ذات الفريق في الأعوام الماضية.

ونصب عيسى (34 عاماً) نفسه بطلاً لموقعة ربع نهائي دوري آسيا بنسخته الحالية بعدما تصدى لكرات النصر السعودي وقائده كريستيانو رونالدو خلال المباراتين قبل أن يقود فريقه للدور اللاحق بعدما واصل تألقه في ركلات الترجيح.



وكان خالد عيسى شاهداً على خروج فريقه العين الإماراتي أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا خلال مناسبتين، الأولى في 2014 بعدما خرج مطروداً بالبطاقة الحمراء خلال فوز الهلال 3-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وبعد ذلك التاريخ بـ3 أعوام اهتزت شباك عيسى 3 مرات عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو في إياب ربع النهائي ليشاهد فريقه يودع تلك النسخة.

ومجدداً كان خالد شاهداً على فوز الهلال مرتين في دوري أبطال آسيا 2019 1-0، 2-0.

وخاض خالد عيسى 9 مباريات أمام الهلال بقميصي الجزيرة الإماراتي والعين، فاز بنسخة 2018 بنتيجة 2-1، وذهاب نصف نهائي النسخة الحالية 4-2، وتعادل مثلهما فيما خسر في 5 مناسبات.

ويعتبر الهلال السعودي أكثر فريق غير إماراتي هز شباك الحارس الدولي بواقع 14 مرة خلال 9 مباريات.



