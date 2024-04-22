لابورتا بغضب: سنطلب إعادة "الكلاسيكو"

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كشف جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن النادي سيطلب إعادة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، إذا تم التأكد من خطأ قرار الحكم في لقطة هدف يامال غير المحتسب.

وكان تشافي، مدرب برشلونة، عبر عن غضبه لعدم احتساب كرة للجناح الشاب لامين يامال والتي اعتبر الفريق الكتالوني أنها تجاوزت خط مرمى ريال مدريد، علماً أن تجاوز الكرة من عدمها لم تؤكّده مقاطع حكم الفيديو المساعد (في أيه آر).

وقال لابورتا، الغاضب من قرارات الحكم، في تصريحات لحسابات النادي الرسمية: لا تزال تقنية الفيديو تسبب بلبلة بسبب المعاير المتناقضة حسب الفرق، ونحن نتفهم صعوبة عمل الحكم، ولكن هناك أدوات تساعد في الحصول على منافسة أكثر عدالة وليس العكس، كانت هناك العديد من اللقطات المثيرة للجدل أمام ريال مدريد، وكانت يمكن أن تؤدي إلى تغيير النتيجة، وأنا أشير إلى هدف لامين يامال.

وزاد: سنطلب من لجنة الحكام والاتحاد الإسباني تزويدنا بجميع الصور والتسجيلات الصوتية التي حدثت خلال اللقطة، إذا أدرك النادي حدوث خطأ، فسننفذ الإجراءات المناسبة، ولا نستبعد طلب إعادة المباراة.