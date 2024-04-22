مدرب الزمالك: سنتأهل إلى النهائي من غانا

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أكد البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق الزمالك المصري، أنه لم يفقد الأمل في التأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الإفريقية).

وسقط الزمالك في فخ التعادل بدون أهداف مع ضيفه دريمز الغاني (المغمور)، يوم الأحد، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وقال غوميز في تصريحات إعلامية عقب المباراة إن فريقه أهدر العديد من الفرص ولم يستطع لاعبوه تسجيل أي هدف.

وأضاف:افتقدنا بعض الأمور مثل السرعة والضغط ولكننا أهدرنا العديد من الفرص المؤكدة.

وأوضح: تلك المباريات تكون من شوطين. الأول انتهى سلبياً بالقاهرة والثاني سيكون بغانا يوم الأحد المقبل.

وتابع:لم نسجل في مباراة اليوم ولكننا نسعي للتسجيل والتأهل في المباراة الثانية التي ستقام بغانا.

وبات يتعين على الزمالك الفوز أو التعادل الإيجابي في لقاء العودة الأسبوع المقبل، من أجل الصعود للدور النهائي في البطولة التي توج بها عام 2019.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين اتحاد الجزائر (حامل اللقب) ونهضة بركان المغربي.