مفاجأة.. العين لم يهز شباك الهلال منذ 18 عاماً

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يتطلع نادي العين الإماراتي إلى كسر صيامه التهديفي وتسجيل أول هدف في مرمى الهلال بالسعودية بعد غياب دام لـ 18 عاما، وذلك عندما يلتقي الفريقان، يوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أرضية ملعب "كينغدوم أرينا" بالرياض.

ويدخل الفريق الإماراتي اللقاء بأفضلية الفوز ذهابا على ملعبه هزاع بن زايد بنتيجة 4-2 الأسبوع الماضي في مباراة تألق بها المهاجم المغربي سفيان رحيمي الذي سجل ثلاثة أهداف.

ويملك الهلال سجلا من النتائج المميزة أمام العين في الرياض، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قبل أهم مباراة للفريق هذا الموسم.

وعلى مدى تاريخ مواجهات الفريقين، التقى الهلال والعين في الرياض ست مرات على المستوى القاري، كان الفوز فيها من نصيب الهلال في 5 مباريات مقابل تعادل وحيد، واللافت أن مباراتين منها انتهيا بالنتيجة المثالية التي تنتظرها جماهير الهلال وهي 3-صفر، والتي ستكون كفيلة بتأهل فريقهم إلى النهائي.

ودشن الهلال والعين أولى المواجهات القارية على أرض السعودية في عام 2006 في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا ويومها فاز الهلال بنتيجة 2-1، وهي المباراة الوحيدة التي سجل فيها العين على ملعب الهلال عن طريق الصربي نيناد يستروفيتش.

وبعد سبع سنوات عادت الرياض لتحتضن مواجهات الهلال أمام العين حيث التقيا لحساب دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وفاز الهلال يومها 2-صفر بهدفي سالم الدوسري وويسلي لوبيز دا سيلفا.

وجمع نصف نهائي نسخة 2014 الهلال مع العين حيث التقيا ذهابا في الرياض وفاز يومها الهلال بثلاثية نظيفة حملت توقيت ناصر الشمراني (هدفين) وتياغو نيفيز، فيما فاز العين إيابا 2 - 1 ليتأهل الهلال إلى النهائي.

وفي المباراة الرابعة في الرياض فاز الهلال بثلاثية نظيفة أحرزها كارلوس إدواردو، وذلك في ربع نهائي نسخة 2017، فيما كانت مباراة الذهاب في أبوظبي حسمها التعادل السلبي.

وفي النسخة التالية بعام 2018 أوقعت القرعة الفريقين في مجموعة واحدة حيث تعادلا في ملعب مرسول بارك (الأول بارك حاليا) بدون أهداف، فيما فاز العين في مرحلة الإياب 2-1.

واجتمع الفريقان مجددا في مجموعات نسخة 2019 حيث فاز الهلال في الرياض 2 - صفر بهدفي هتان باهبري ومحمد الشلهوب، علما أنه كان قد فاز أيضا في مرحلة الذهاب في أبوظبي بهدف نظيف.