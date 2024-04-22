مورينيو: لاعبو مانشستر يونايتد لا يناسبون تاريخ النادي

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قال البرتغالي جوزيه مورينيو إن تجربته مع مانشستر يونايتد كان من الممكن أن تكون أكثر نجاحا إذا حصل على نفس الدعم والثقة الذي يحظى به المدرب الحالي إيريك تن هاغ.

وقاد مورينيو مانشستر يونايتد للفوز بلقبي كأس رابطة الدوري والدوري الأوروبي في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد واحتل الفريق المركز الثاني بالدوري في الموسم الثاني تحت قيادة المدرب البرتغالي.

ولكن مورينيو الذي كشف عن خلافات مهنية حادة مع المدير التنفيذي السابق لمانشستر يونايتد إد وودوارد أقيل من منصبه في ديسمبر 2018 لسوء النتائج.

ولم يتحسن مانشستر يونايتد كثيرا منذ رحيل مورينيو علما أن تن هاغ يتولى المسؤولية منذ عام 2022 بعد كل من أولي جونار سولشاير، والمدرب المؤقت رالف رانغنيك.

وقال مورينيو لصحيفة "تليغراف": علاقتي مع إد وودوارد كانت جيدة على المستوى الشخصي والآراء الشخصية، لكنها لم تكن كذلك من الناحية العملية.

وأوضح: أنا رجل منتمٍ لكرة القدم بينما يأتي (إد) من خلفية مختلفة، وما يتمتع به تن هاغ في الوقت الحالي لم يكن لدي، ولم أجد هذا المستوى من الدعم أو الثقة.

وتابع المدرب البرتغالي: لذا غادرت حزينا لأنني شعرت أنني كنت في بداية التجربة، وشعرت لحظات أن الإدارة إذا وثقوا بي واقتنعوا بأفكاري وتجربتي لكانت الأمور مختلفة.

وعاد مورينيو مدرب تشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان السابق مجددا للدوري الإنجليزي بالعمل مدربا لفريق توتنهام هوتسبير في عام 2019 قبل أن يتولى قيادة روما الذي انفصل عنه في يناير الماضي.

وأشار جوزيه مورينيو: لا يزال مانشستر يونايتد يضم بعض اللاعبين الذين لم أكن أريدهم في الفريق قبل خمس أو ست سنوات.

وأتم مورينيو: أعتقد أن هؤلاء اللاعبين لا يناسبون ناديا كبيرا بحجم مانشستر يونايتد، لكنني أديت عملي والوقت دائما يثبت الحقيقة، وأتمنى النجاح لمانشستر يونايتد.