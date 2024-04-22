"الإعياء" يهدد مشاركة بالمر أمام أرسنال

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تحوم الشكوك حول لحاق كول بالمر نجم منتخب إنجلترا بمباراة فريقه تشيلسي أمام مضيفه أرسنال، يوم الثلاثاء، بسبب الإعياء.

وأكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي أن بالمر الذي يقتسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز من المرجح غيابه عن مواجهة أرسنال.

ولم يتدرب بالمر /21 عاما/ مع تشيلسي، يوم الاثنين، عقب خروج فريقه من المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة على يد مانشستر سيتي.

ويقتسم بالمر صدارة قائمة الهدافين مع النرويجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي.

وتحوم الشكوك أيضا حول غياب المدافعين بن شيلويل ومالو غوستو بسبب الإصابة.

وقال بوكيتينو: سنقيم حالته صباح الثلاثاء، لا أعتقد أن بمقدوره المشاركة، حتى لو كان في حالة جيدة، ربما لا تسمح له حالته بالمشاركة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" عن بوكيتينو قوله: في وجوده أو في عدم وجوده، أعتقد أن بمقدورنا الفوز، الشيء الأكثر أهمية هو الجماعة، بالطبع هو جزء مهم من الفريق، يقوم بعمل رائع من أجلنا، لكن لدينا الكثير من اللاعبين الذين بمقدورهم تعويض غيابه.