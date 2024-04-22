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الهلال ديغاو بيرسبوليس
الهلال خسر أمام بيرسبوليس 1-0 في 2015

"ريمونتادا" واحدة فقط في تاريخ الهلال بدوري أبطال آسيا

العربية.نت
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يجد الهلال السعودي نفسه في موقف غير مألوف في دوري أبطال آسيا عندما يلاقي العين الإماراتي في إياب نصف نهائي المسابقة، يوم الثلاثاء، إذ لم يسبق للأول أن نجح بعمل "ريمونتادا" عندما يخسر في مباراة الذهاب غير مرة واحدة في تاريخ مشاركاته في المسابقة.

وتغلب العين بطل دوري أبطال آسيا 2003 على الهلال حامل اللقب عامي 2019، 2021، بأربعة أهداف مقابل هدفين الأسبوع الماضي، بينما يحتاج الأخير إلى 3 أهداف من أجل بلوغ نهائي المسابقة للمرة الخامسة خلال آخر 10 أعوام.

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وقلب الهلال خسارته مرة واحدة فقط وذلك في ثمن نهائي نسخة 2015 عندما خسر شهر مايو من ذات العام أمام بيرسبوليس الإيراني في طهران بهدف دون رد، لكنه انتفض في الرياض ليسجل 3 أهداف عن طريق الراحل يوسف السالم ومحمد الشلهوب وعبدالعزيز الدوسري قبل أن ينتهي مشواره في نصف النهائي أمام شباب الأهلي الإماراتي.

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