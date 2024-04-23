أستون فيلا يمدد عقد مدربه أوناي إيمري

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مدد المدرب الإسباني أوناي إيمري عقده مع نادي أستون فيلا الإنجليزي يوم الثلاثاء عاماً إضافياً ليرتبط الطرفان ببعضهما حتى 2027.

وحقق إيمري (52 عاماً) مسيرة متميزة مع أستون فيلا، حيث تولى قيادته خلفا لستيفن جيرارد، بينما كان يصارع الهبوط في نوفمبر 2022، والآن بات الفريق على مقربة من التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



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كما تأهل أستون فيلا للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي حيث يلاقي أولمبياكوس اليوناني، ويبدو الفريق مرشحا للفوز بأول لقب قاري منذ عام 1982.

وقاد إيمري فريق أستون فيلا لإنهاء الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السابع ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع بفارق ست نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس والذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.