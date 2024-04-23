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من لقاء إنتر وميلان

أمام ميلان.. إنتر يحرز لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 20

ميلان - د ب أ
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توج نادي إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه ميلان 2-1، يوم الاثنين، في ديربي الغضب الذي جمع بينهما ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين.

وحسم إنتر ميلان اللقب قبل خمس جولات من نهاية الموسم بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة بفارق 17 نقطة عن ميلان الوصيف.

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ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز لفرانشيسكو اتشيربي والفرنسي ماركوس تورام بتسجيلهما هدفي الفوز في الدقيقتين 18 و49 قبل أن يسجل فيكايو توموري الهدف الوحيد لميلان في الدقيقة 80.

واستعاد إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي الغائب عنه منذ موسم 2020-2021، وتوج باللقب للمرة الـ20 في تاريخه، لينفرد بالمركز الثاني بقائمة أكثر الأندية المتوجة بالمسابقة، الذي كان يتقاسمه مع ميلان.

وقلص إنتر الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس، البطل التاريخي للمسابقة إلى 16 لقبا، حيث توج الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) بالبطولة في 36 مناسبة، كان آخرها موسم 2019 - 2020

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