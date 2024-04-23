إصابة جديدة تحرم ليفربول من خدمات جوتا

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تعرض نادي ليفربول لصدمة قوية قبل مواجهة إيفرتون الأربعاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تأكد غياب مهاجمه البرتغالي الدولي ديوغو جوتا لمدة أسبوعين على الأقل.

وسجل جوتا هدفا خلال الفوز على ملعب فولهام 3 -1 يوم الأحد في أول مشاركة له كأساسي منذ فبراير الماضي حيث غاب لمدة شهرين بسبب الإصابة، كما غاب لمدة ستة أسابيع في وقت سابق من الموسم لذات السبب.



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وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الثلاثاء: للأسف سجل ديوغو جوتا الهدف، وشعر ببعض الآلام، والآن اكتشفنا أنه بحاجة للغياب لمدة أسبوعين.

وأوضح كلوب أن جوتا عانى من مشكلة في الفخذ في الأسبوعين الأخيرين، وأشار إلى أنها إصابة بسيطة لكنها جاءت في وقت متأخر من الموسم.