الأسطورة بولت يبدي إعجابه بمستويات بيلنغهام

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‭ ‬ أشاد أسطورة ألعاب القوى الجامايكي يوسين بولت بالمستوى الرائع للإنجليزي جود بيلنغهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني وذلك بعدما التقى معه يوم الاثنين قبل حفل توزيع جوائز "لوريوس" الرياضية بالعاصمة مدريد.



وأعاد الثنائي تمثيل احتفال بيلنغهام بأهدافه، والتي شوهدت مجددا خلال تسجيل النجم الواعد هدف الفوز للريال في مرمى الغريم التقليدي برشلونة، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال فوز الفريق 3 - 2 على نظيره الكتالوني بالدوري الإسباني الأحد.



وقال بولت العاشق لكرة القدم:أعتقد أن بيلنغهام أثار إعجاب الكثير من الناس، وليس أنا فقط، وعندما وصل إلى ريال مدريد، توقعنا منه أشياء عظيمة. لكنه صعد إلى مستوى لم نتوقع منه أن يكون بهذه الروعة.

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وختم: لقد أظهر موهبته الشابة، وأنه سيكون من بين أفضل لاعبي كرة القدم طوال مسيرته الكروية. إنه لمن دواعي سروري مقابلته وإجراء محادثة معه.

وتوج بولت (37 عاماً) بثماني ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية في مسيرة رياضية حافلة، وما زال يحمل الرقم القياسي في سباقات 100م.