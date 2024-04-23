اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بيلنغهام
بيلنغهام وصل إلى هدفه الـ21 مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي

الأسطورة بولت يبدي إعجابه بمستويات بيلنغهام

مدريد - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

‭ ‬ أشاد أسطورة ألعاب القوى الجامايكي يوسين بولت بالمستوى الرائع للإنجليزي جود بيلنغهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني وذلك بعدما التقى معه يوم الاثنين قبل حفل توزيع جوائز "لوريوس" الرياضية بالعاصمة مدريد.

وأعاد الثنائي تمثيل احتفال بيلنغهام بأهدافه، والتي شوهدت مجددا خلال تسجيل النجم الواعد هدف الفوز للريال في مرمى الغريم التقليدي برشلونة، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال فوز الفريق 3 - 2 على نظيره الكتالوني بالدوري الإسباني الأحد.

ملايين الدولارات تختفي من حساب العداء الجامايكي بولت رياضة ملايين الدولارات تختفي من حساب العداء الجامايكي بولت

وقال بولت العاشق لكرة القدم:أعتقد أن بيلنغهام أثار إعجاب الكثير من الناس، وليس أنا فقط، وعندما وصل إلى ريال مدريد، توقعنا منه أشياء عظيمة. لكنه صعد إلى مستوى لم نتوقع منه أن يكون بهذه الروعة.

مادة اعلانية

وختم: لقد أظهر موهبته الشابة، وأنه سيكون من بين أفضل لاعبي كرة القدم طوال مسيرته الكروية. إنه لمن دواعي سروري مقابلته وإجراء محادثة معه.

وتوج بولت (37 عاماً) بثماني ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية في مسيرة رياضية حافلة، وما زال يحمل الرقم القياسي في سباقات 100م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط