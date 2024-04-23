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ناغلسمان
جوليان سيبقى حتى كأس العالم المقبلة

رئيس الاتحاد الألماني: بقاء ناغلسمان يجلب الاستقرار

برلين - د ب أ
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أكد بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن تمديد عقد جوليان ناغلسمان المدير الفني للمنتخب الأول حتى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، جاء في وقت مثالي حيث يجلب الاستقرار للمنتخب.

وجرى تعيين ناغلسمان (36 عاماً) مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني السابق في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا مطلع العام الماضي بعقد يمتد حتى كأس أوروبا 2024.

وقال نويندورف في تصريحات صحفية في برلين حيث كان يهدي فريق بايرن ميونخ للسيدات جائزة سيب هيربرغر للإسهامات الاجتماعية: هذا يجلب الهدوء اللازم، ليس لدينا أي نقاشات شخصية حول بطولة أوروبا في بلادنا، هذا هو كل ما يدور حوله الأمر، التركيز على الجانب الرياضي.

"قرار نابع من القلب".. ناغلسمان يمدد عقده مع منتخب ألمانيا رياضة "قرار نابع من القلب".. ناغلسمان يمدد عقده مع منتخب ألمانيا

وقاد ناغلسمان المنتخب الألماني لتحقيق انتصارين رائعين على منتخبي فرنسا وهولندا وديا الشهر الماضي، ليعيد بعضا من البريق للفريق الذي عانى من النتائج المهتزة في الأعوام الماضية.

وعلق نويندورف بالقول: من الواضح أن هاتين المباراتين أثارتا شيئا في البلاد، وليس هناك أنجح من النجاح، لقد منح الكثير من الناس الثقة في قدرتنا على الظهور بشكل جيد في البطولة، أعتقد أنه من الممكن الشعور بذلك فسقف التوقعات ارتفع بشكل كبير.

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