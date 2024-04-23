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جود تألق بشكل واضح مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي

كابيلو: بيلنغهام سينهي صيام إنجلترا الطويل عن البطولات

مدريد - د ب أ
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يرى المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو أن النجم جود بيلنغهام بمقدوره مساعدة منتخب إنجلترا على الفوز بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" التي ستستضيفها ألمانيا وذلك بعد قيادة الأخير فريقه ريال مدريد للفوز على برشلونة 3-2 يوم الأحد في الدوري الإسباني.

وسجل بيلنغهام (20 عاماً) مسيرة متميزة مع ريال مدريد بعد انضمامه من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسجل 21 هدفا للفريق.

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وقال كابيلو على هامش حفل توزيع جوائز "لوريوس" الرياضية العالمية في مدريد: فقط اللاعبون السوبر بإمكانهم اللعب مثله في هذا السن، ليونيل ميسي وبعض اللاعبين الأخرين، إنه أداء مذهل الذي شاهدته في مباراة مهمة للغاية مثل الكلاسيكو، لأنه كان جيدا للغاية في كل جزء من الملعب، كان يعود للتغطية، الجماهير تفهم الكثير من هذه الأمور فهي تريد اللاعب الفائز الذي يركض في كل مكان ويقاتل على الكرة.

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وتولى كابيللو تدريب منتخب إنجلترا بين عامي 2008 و2012، وتوقع أن ينجح منتخب الأسود الثلاثة في إنهاء سوء الحظ الذي لازمه على مدار 58 عاما لم ينجح خلالها في الفوز بأي بطولة كبرى وأن يحقق النجاح في "يورو 2024".

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