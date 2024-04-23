كابيلو: بيلنغهام سينهي صيام إنجلترا الطويل عن البطولات
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
يرى المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو أن النجم جود بيلنغهام بمقدوره مساعدة منتخب إنجلترا على الفوز بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" التي ستستضيفها ألمانيا وذلك بعد قيادة الأخير فريقه ريال مدريد للفوز على برشلونة 3-2 يوم الأحد في الدوري الإسباني.
وسجل بيلنغهام (20 عاماً) مسيرة متميزة مع ريال مدريد بعد انضمامه من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسجل 21 هدفا للفريق.
وقال كابيلو على هامش حفل توزيع جوائز "لوريوس" الرياضية العالمية في مدريد: فقط اللاعبون السوبر بإمكانهم اللعب مثله في هذا السن، ليونيل ميسي وبعض اللاعبين الأخرين، إنه أداء مذهل الذي شاهدته في مباراة مهمة للغاية مثل الكلاسيكو، لأنه كان جيدا للغاية في كل جزء من الملعب، كان يعود للتغطية، الجماهير تفهم الكثير من هذه الأمور فهي تريد اللاعب الفائز الذي يركض في كل مكان ويقاتل على الكرة.
وتولى كابيللو تدريب منتخب إنجلترا بين عامي 2008 و2012، وتوقع أن ينجح منتخب الأسود الثلاثة في إنهاء سوء الحظ الذي لازمه على مدار 58 عاما لم ينجح خلالها في الفوز بأي بطولة كبرى وأن يحقق النجاح في "يورو 2024".
-
إلغاء مباريات "الإعادة" في كأس إنجلتراسيتم إلغاء مباريات الإعادة اعتبارا من الدور الأول لكأس إنجلترا في كرة القدم بدءا ... رياضة
-
لاعب إنجلترا السابق: صلاح سبب نكسة ليفربوليرى كريس سوتون، اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا، أن النجم المصري محمد صلاح أحد أسباب ... رياضة
-
داير: أستحق الانضمام إلى منتخب إنجلترايعتقد إريك داير مدافع بايرن ميونخ أنه يقدم أفضل أداء في مسيرته ويجب أن يظل جزءا من ... رياضة