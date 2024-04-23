لاوتارو مارتينيز يحتفل بالدوري.. ويفكر بالعقد الجديد

1 دقيقة للقراءة

كشف لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر أنه كان على وشط البكاء بعدما بات فريقه أول من يتوج بلقب الدوري الإيطالي في قمة ميلان بعد فوزه على غريمه التقليدي ميلان 2-1 يوم الاثنين.

وسجل فرانشيسكو أتشيربي وماركوس تورام هدفا في كل شوط ليحصد إنتر لقبه 20 للدوري الإيطالي ويحقق فوزه السادس على التوالي على ميلان الذي سجل هدفا متأخرا عبر فيكايو توموري.







واحتفل مارتينيز، هداف الدوري برصيد 23 هدفا، بأول ألقابه للدوري كقائد لإنتر بعد فوزه باللقب أيضا عام 2021.



وقال مارتينيز (26 عاما) لمنصة "دازن": الآن، أشعر أنني أريد البكاء لأننا بذلنا جهدا كبيرا وعانينا كثيرا ولذلك نستحق هذه الفرحة. أهدي الفوز بالدوري لعائلتي في الأرجنتين وأطفالي

وزملائي وكل المشجعين.



وأتبع: لقد أخبرت اللاعبين أننا في موقف لم يحدث من قبل، وكان علينا استغلال هذه الفرصة بأقصى درجة ممكنة للفوز على أرض ميلان.



وقال الدولي الأرجنتيني إنه حريص على البقاء في إنتر رغم عدم الانتهاء من الاتفاق على تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026، وأضاف: أتمنى تمديد العقد مع إنتر علينا التوصل لاتفاق مع النادي.

مادة اعلانية