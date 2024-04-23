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مبابي لويس إنريكي
مبابي أبلغ ناديه بالرحيل نهاية الموسم الحالي

مدرب باريس: إن تحدث مبابي.. سأخرج وأكشف كل شيء

العربية.نت
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أكد الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، أنه سيخرج ويتحدث للعلن عن كافة تفاصيل قضية كيليان مبابي نجم الفريق، شريطة أن يفعل الأخير ذلك.

وسيرحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان بعد 7 سنوات قضاها مع الفريق، بعدما أبلغ إدارة النادي بأنه لن يستمر الموسم المقبل.

ويعود إحباط مبابي إلى أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي لم يتمكن الفريق من تحقيقها رغم المبالغ الباهظة التي أنفقها النادي على التشكيلة.

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ورفض لويس إنريكي مجددا التعليق على مستقبل كيليان مبابي، هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية، إذ ارتبط مبابي قائد منتخب فرنسا البالغ عمره 25 عاما، بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال المدرب الإسباني: عندما يتحدث كيليان علنا، سأفعل الشيء نفسه.

ويحتاج باريس للفوز على لوريان المتعثر وخسارة مطارده موناكو للفوز رسمياً ببطولة الدوري الفرنسي يوم الأربعاء، وعن ذلك قال: ستكون مباراة صعبة للغاية. عندما تكون في أسفل الترتيب، فلا يكون لديك الكثير لتخسره.

وختم: بشكل عام، تتمكن الفرق الموجودة في أسفل الترتيب من تحقيق نتائج غير متوقعة في نهاية الموسم.

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