مدرب فينوورد يدخل قائمة المرشحين لخلافة كلوب
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دخل أرني سلوت مدرب فريق فينوورد الهولندي دائرة المرشحين لخلافة يورغن كلوب الذي سيرحل عن ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة ليفربول ترى أن سلوت يستوفي كافة الشروط المطلوبة في المدير الفني الجديد رغم أن البحث جار عن مرشحين آخرين.
وقاد سلوت فريق فينوورد للتتويج بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم في الموسم الماضي، وذلك لأول مرة منذ ستة أعوام.
ويحتل فينوورد المركز الثاني في جدول الدوري الهولندي هذا الموسم وفاز قبل أيام قليلة بكأس هولندا.
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