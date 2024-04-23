مدرب مانشستر يونايتد السابق مرشح لتدريب بايرن
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أصبح رالف رانغنيك، مدرب منتخب النمسا، أبرز المرشحين لتولي تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، خلفا لتوماس توخيل، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية ألمانية يوم الثلاثاء.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الثلاثاء أن رانغنيك أصبح المرشح الأوفر حظاً لخلافة توخيل، وسط اهتمام مدرب النمسا الحالي بتولي المهمة في ميونخ.
وسبق لرانغنيك (65 عاماً) تدريب عدة أندية ألمانية من بينها شالكه ولايبزيغ، وكان مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد الإنجليزي موسم 2021 - 2022، قبل أن يتم تعيينه مدرباً لمنتخب النمسا عام 2022، حيث يرتبط معه بعقد حتى عام 2026.
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