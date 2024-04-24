أرتيتا سعيد بخماسية أرسنال في مرمى تشيلسي

1 دقيقة للقراءة

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بأداء فريقه أمام تشيلسي يوم الثلاثاء والفوز الكبير الذي حققه بخمسة أهداف دون رد في إطار سعيه بقوة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة منذ 20 عاماً.

وصرح المدرب الإسباني عبر قناة "تي إن تي سبورتس": أهنئ لاعبي فريقي على الأداء، وإسعاد جماهيرنا التي كانت فخورة، إنه ديربي كبير وندرك قيمته تماما، سعيد للغاية بأداء الفريق والآن نستريح ونستمتع ثم نتطلع لمواجهة توتنهام.



وأشاد مدرب أرسنال بمارتن أوديغارد، قائلا إن لاعب الوسط النرويجي يستمتع بأداء مهامه كقائد للفريق، وأضاف: هناك سؤال يتردد دائما بشأن كيفية التعامل مع الأمور وأداء دور مختلف وتمثيل النادي أمام الجميع، لكن أوديغارد قام بذلك بشكل مذهل.