أرسنال يكتسح تشيلسي ويقفز إلى الصدارة
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اكتسح أرسنال ضيفه تشيلسي بنتيجة 5-0 مساء الثلاثاء على ملعب الإمارات في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 29 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدما بهدف لياندرو تروسارد بعد مرور أربع دقائق، وفي الشوط الثاني انهار تشيلسي ليستقبل مرماه أربعة أهداف، بدأها بن وايت في الدقيقة 52، وأضاف كاي هافيرتز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 57 و65 قبل أن يختتم بن وايت الخماسية في الدقيقة 70.
ورفع أرسنال رصيده إلى 77 نقطة لينفرد بالصدارة متفوقا بثلاث نقاط عن ليفربول الذي سيلعب ضد إيفرتون الأربعاء.
وتجمد رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز التاسع بعد تلقيه الخسارة رقم 11 في بطولة الدوري.
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