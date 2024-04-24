اتحاد الجزائر يطالب باعتباره فائزاً بمباراة نهضة بركان

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طالب نادي اتحاد الجزائر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باعتباره فائزا في المباراة التي كانت من المفترض أن تجمعه بضيفه نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأحد.

وقال رضا عبدوش، مستشار رئيس نادي اتحاد الجزائر في تصريح للإذاعة الجزائرية مساء الثلاثاء، إن "كاف" لم يبلغ النادي بأي قرار حتى الآن، مشيراً إلى أن نهضة بركان من رفض خوض المباراة.

وتعذر إجراء المباراة بسبب رفض نادي نهضة بركان النزول إلى الملعب احتجاجا على مصادرة قمصانه التي تضمنت خريطة للمغرب تضم الصحراء المغربية.