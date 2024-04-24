اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مبابي
القانون سيمنح الأجانب تسهيلات ضريبية

إطلاق "قانون مبابي" لتشجيع كيليان على الانتقال إلى ريال مدريد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تستعد حكومة مدريد للإعلان عن تشريع جديد يخفض الضرائب على الأجانب القادمين للعيش في العاصمة الإسبانية، فيما أطلق عليه اصطلاحاً بـ"قانون مبابي"، نظراً لأن الأخير سيكون أكبر المستفيدين في حال إكمال مفاوضاته مع ريال مدريد والانتقال إلى صفوف الأخير الصيف المقبل.

وتنوي إيزابيل دياز أيوسو رئيسة مجتمع مدريد ورئيسة حزب الشعب الإسباني إقرار القانون الجديد، والذي يمنح أي أجنبي يعيش في مدريد خصماً بقيمة 20% على الضرائب مقابل أن يستثمر أمواله في أصول مالية لا تشمل السكن.

تشواميني للإسبان: ستعرفون مبابي.. والتغريدة "تُحذف" رياضة عالمية تشواميني للإسبان: ستعرفون مبابي.. والتغريدة "تُحذف"

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الموافقة على هذا القانون لن تستغرق الكثير من الوقت كون حزب الشعب يملك الأغلبية في حكومة مدريد، بالإضافة إلى أن موعد إعلانه سيكون في ذات الوقت الذي يصل فيه كيليان مبابي إلى مدريد.

ويشابه هذا القانون نظيره الذي تم الموافقة عليه عام 2005 والذي عرف بـ"قانون بيكهام" والذي منح العديد من الأجانب تسهيلات ضريبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
اتساع الاحتجاجات في الجامعات الأميركية يثير الجدل داخل مجلسي النواب والشيوخ اتساع الاحتجاجات في الجامعات الأميركية يثير الجدل داخل مجلسي النواب والشيوخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط