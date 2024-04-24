إطلاق "قانون مبابي" لتشجيع كيليان على الانتقال إلى ريال مدريد
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تستعد حكومة مدريد للإعلان عن تشريع جديد يخفض الضرائب على الأجانب القادمين للعيش في العاصمة الإسبانية، فيما أطلق عليه اصطلاحاً بـ"قانون مبابي"، نظراً لأن الأخير سيكون أكبر المستفيدين في حال إكمال مفاوضاته مع ريال مدريد والانتقال إلى صفوف الأخير الصيف المقبل.
وتنوي إيزابيل دياز أيوسو رئيسة مجتمع مدريد ورئيسة حزب الشعب الإسباني إقرار القانون الجديد، والذي يمنح أي أجنبي يعيش في مدريد خصماً بقيمة 20% على الضرائب مقابل أن يستثمر أمواله في أصول مالية لا تشمل السكن.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الموافقة على هذا القانون لن تستغرق الكثير من الوقت كون حزب الشعب يملك الأغلبية في حكومة مدريد، بالإضافة إلى أن موعد إعلانه سيكون في ذات الوقت الذي يصل فيه كيليان مبابي إلى مدريد.
ويشابه هذا القانون نظيره الذي تم الموافقة عليه عام 2005 والذي عرف بـ"قانون بيكهام" والذي منح العديد من الأجانب تسهيلات ضريبية.
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