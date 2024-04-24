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الهلال رحيمي تمبكتي العين
رحيمي مهاجم العين في منافسة على الكرة مع تمبكتي مدافع الهلال

العين الإماراتي يقصي الهلال ويصل نهائي دوري أبطال آسيا

العربية.نت
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تأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه وذلك بعد خسارته أمام الهلال السعودي 2-1 في إياب نصف النهائي وعبوره إلى المباراة الختامية بفوزه 5-4 بمجموع المباراتين يوم الثلاثاء.

واستفاد العين من فوزه ذهاباً 4-2 الأسبوع الماضي، وهي النتيجة التي جعلته يدخل المباراة بأكثر من فرصة.

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وتقدم الهلال مبكراً عن طريق روبن نيفيز من علامة الجزاء، لكن البرازيلي إيريك عادل النتيجة بعدها بدقائق، وفي مطلع الشوط الثاني سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال، لكن الأخير عجز عن هز مرمى خالد عيسى لتنتهي المباراة 2-1.

وينتظر العين الفائز من مباراة يوكوهاما مارينوس الياباني وأولسان الكوري الجنوبي لمعرفة خصمه في المباراة النهائية.

وفاز العين بنسخة 2003 على حساب تيرو ساسانا التايلاندي، بينما خسر نسختي 2005 و2016 أمام اتحاد جدة وتشونبوك الكوري الجنوبي.

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