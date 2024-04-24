الهلال.. خروج آسيوي ثالث أمام الأندية الإماراتية
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خرج الهلال السعودي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا أمام الأندية الإماراتية وذلك بعدما أقصاه العين الإماراتي في إياب نصف نهائي النسخة الحالية يوم الثلاثاء.
وصعد العين إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الهلال بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، إذ كسب المباراة الأولى 4-2 وخسر الثانية 2-1.
وخرج الهلال من دوري أبطال آسيا 2007 أمام الوحدة الإماراتي بعدما تعادلا ذهاباً في أبوظبي بدون أهداف، وبهدف لمثله في الرياض.
وفي نسخة 2015 خرج الهلال أمام شباب الأهلي بهدف قاتل في إياب نصف النهائي، إذ تعادلا 1-1 ذهاباً في الرياض، وفاز شباب الأهلي 3-2 في اللحظات الأخيرة من مباراة الإياب.
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