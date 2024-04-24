تشيلسي يصيب مدربه بوكيتينو بـ"الإحباط"

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يشعر ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي بالإحباط لعدم ثبات مستوى فريقه بعد هزيمة نكراء بخمسة أهداف دون رد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء جاءت بعد أيام فقط من الضغط بقوة على مانشستر سيتي في خسارة صعبة في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل على ملعب الإمارات قبل أن يسجل بن وايت وكاي هافرتس لاعب تشيلسي السابق هدفين لكل منهما في الشوط الثاني.



وجاءت الخسارة الثقيلة بعد أن خاض تشيلسي ثماني مباريات دون هزيمة في الدوري ووجهت ضربة لآماله في الحصول على مكان في مسابقة أوروبية الموسم المقبل.





وقال بوكيتينو للصحفيين: عندما نمر بأيام سيئة نكون في أسوأ حالاتنا. عندما نكون في حالة جيدة نكون قادرين على فعل كل شيء.

وأتبع: لن ألوم اللاعبين. لا يمكننا إلقاء اللوم على لاعبين شبان جاءوا إلى هنا للقتال ضد منافس يستعد للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وختم: صحيح أننا نشعر بخيبة أمل بسبب أدائنا، لكنني لن أقول شيئا غير عادل لوصف فريقنا ولاعبينا وتشكيلتنا.

ويحل تشيلسي ضيفا على أستون فيلا صاحب المركز الرابع يوم السبت قبل أن يستضيف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس في الثاني من مايو.