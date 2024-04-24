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رانغنيك مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز
رانغنيك تولى تدريب مانشستر يونايتد في فترة سابقة

رانغنيك: بايرن تفاوض معي.. ولن أوافق مباشرة

فيينا - د ب أ
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أكد رالف رانغنيك أن تواصل بايرن ميونخ معه لتدريب الفريق، ولكنه يركز على عمله كمدير فني للمنتخب النمساوي استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا التي تقام في الصيف.

ويظهر رانغنيك، مدرب شالكه ولايبزيغ السابق، كأبرز المرشحين لتدريب بايرن ميونخ خلفا لتوماس توخيل، الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

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وقال رانغنيك في مقابلة مع بوابة "90 ميونتين" يوم الأربعاء : تواصل مسئولو بايرن معي وأبلغت الاتحاد النمساوي لكرة القدم بهذا الأمر. لدينا علاقة ثقة كبيرة.

وأضاف: تركيزنا منصب على بطولة أمم أوروبا. أشعر براحة شديدة هنا.

وبسؤاله عن التوقيت الذي سيتعين عليه التعامل مع هذا الامر، قال رانغنيك: بمجرد أن يذكر بايرن: نحن نريدك. بالتالي يجب أن أسأل نفسي؟ هل حقا أريد هذا.

ويتولى رالف تدريب منتخب النمسا منذ عام 2022 وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا التي تقام في ألمانيا، حيث سيواجه منتخبات فرنسا وهولندا وبولندا في دور المجموعات.

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