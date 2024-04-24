روزه ينوي الحديث مع لايبزيغ بشأن تمديد عقده

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يعتزم ماركو روزه، المدير الفني لفريق لايبزيغ الألماني، التحدث مع إدارة النادي بشأن تمديد تعاقده، الذي ينتهي في صيف 2025.

وقال روزه في مقابلة مع قناة "سكاي" التليفزيونية : بالنسبة لي من المهم عندما نتحدث بشأن العقود، أن نعرف ما هي طموحاتنا، وما هي أهدافنا، وكيف يبدو الفريق. هل سنشهد ثورة كبيرة أخرى أم ستبقى القائمة كما هي؟.



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ويتمتع روزه بأفضل معدل نقاط لأي مدرب في لايبزيغ منذ صعود النادي لدوري الدرجة الأولى حيث حقق 2.04 نقطة بعد 82 مباراة رسمية. لكنه لا يريد أن يتباهى بذلك كثيرًا.

وأضاف :إذا لم تكن الإحصاءات هكذا، فربما لم أكن لأتواجد هنا. هذا هو الجزء الثاني من كرة القدم. هناك ما هو أكثر من مدرب رئيسي.