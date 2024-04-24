عصام عبدالفتاح: الحكم أغفل طرد تمبكتي
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يرى الحكم الدولي المصري عصام عبدالفتاح أن الحكم الكويتي أحمد العلي الذي أدار مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي أخطأ بعدم طرد حسان تمبكتي مدافع الأول خلال المباراة التي شهدت تأهل الأخير إلى نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه بمجموع المباراتين 5-4.
وقال عبدالفتاح في معرض تقييمه لأداء حكم القمة الآسيوية خلال برنامج "في المرمى": كان من المفترض أن يحصل حسان تمبكتي على بطاقة حمراء بعد تدخله على المغربي سفيان رحيمي.
وواصل: قرار العلي باحتساب ركلة جزاء للهلال كان صائباً، وكذلك قرار إلغاء هدف العين في الشوط الثاني.
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