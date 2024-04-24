فضيحة تهز الدوري الإنجليزي.. اتهام لاعبين بـ"الاغتصاب"

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كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم الأربعاء عن إلقاء القبض على لاعبين ينتميان لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتهمة اغتصاب.

ونقلت "بي.بي.سي" عن متحدث باسم الشرطة قوله: تم اعتقال رجلين يبلغان 19 عاماً بعد بلاغ عن جريمة اغتصاب، إذ يشتبه بأن أحدهما قام بالاعتداء والمساعدة والتحريض على الاغتصاب بينما ارتكب الآخر الجريمة.

وأشارت إلى أن النادي الذي ينتمي إليه اللاعبان رفض التعليق على تلك الاتهامات، بينما تم إطلاق سراحهما بكفالة.



وأشار برنامج "بانوراما" الشهير في نوفمبر الماضي إلى أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أبقت على لاعبين متهمين بالاعتداء الجنسي واحتفظت برئيس أحدها، مع العلم بأن الثلاثي يخضع للتحقيق حيال تلك الاتهامات.