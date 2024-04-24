مانشستر سيتي يواجه برايتون يغياب الهداف هالاند

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سيفتقد فريق مانشستر سيتي المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لجهود مهاجمه النرويجي إيرلنغ هالاند في مباراة الفريق أمام برايتون يوم الخميس.

وغاب هالاند عن المباراة التي فاز فيها فريقه على تشيلسي يوم السبت الماضي في الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي بعدما عانى من إصابة عضلية والآن استبعد من مواجهة برايتون.

وأكد بيب غوارديولا مدرب سيتي أن إصابة المهاجم الذي سجل 20 هدفا ليست خطيرة، ومن الممكن أن يعود في مواجهة نوتنغهام فورست يوم الأحد المقبل.



وقال غوارديولا: إيرلنغ ليس جاهزاً لمباراة الخميس، ستونز وفودين بإمكانهما المشاركة.



ويتواجد مانشستر سيتي، حامل اللقب، خلف أرسنال المتصدر بفارق أربع نقاط ولديه مباراتين مؤجلتين، فيما يلعب ليفربول الوصيف مباراة الديربي أمام إيفرتون يوم الأربعاء.