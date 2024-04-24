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محمد بن عبدالرحمن ماجد عبدالله
صورة تجمع الأمير محمد بن عبدالرحمن وماجد عبدالله

نائب أمير الرياض رئيساً فخرياً لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم

العربية.نت
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قبل الأمير محمد بن عبد الرحمن، نائب أمير منطقة الرياض الرئاسة الفخرية لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، إذ تقوم على رعاية وتنمية اللاعبين السابقين وأسرهم عبر مجموعة من الخدمات الرعوية والتنموية.

وقدم ماجد عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم شكره للأمير محمد بن على قبول الرئاسة الفخرية للجمعية وقال: قبول الأمير للرئاسة الفخرية والذي يشكل خطوة مهمة جداً في مسيرة الجمعية، ودعماً كبيراً لها لتقدم أفضل الخدمات للاعبين السابقين وأسرهم.

وأشار قائد المنتخب السعودي السابق إلى أن هذه الرئاسة الفخرية جاءت بعد 8 سنوات من تأسيس الجمعية كأول جمعية من نوعها في القطاع غير الربحي الرياضي، مضيفاً: تمكنت الجمعية منذ تأسيسها من تقديم مجموعة من الخدمات في شقيها الرعوي والتنموي والتي تجاوزت الـ100 ألف خدمة سواءً للاعب السابق أو أسرته.

وأكد ماجد عبد الله أن رئاسة الأمير محمد بن عبد الرحمن للجمعية فخرياً تضع على عاتق الجمعية حملاً ثقيلاً في مهمتها بالقطاع غير الربحي الرياضي، مشيراً إلى أن ذلك دفع بالجمعية إلى إطلاق استراتيجية (أصدقاء 2034) التي تسعى من خلالها إلى أن تكون مساهمةً بشكلٍ فاعلٍ في المسؤولية الاجتماعية الرياضية، ومشاركة في التطور الرياضي الذي تشهده الرياضة السعودية في ظل رؤية السعودية 2030.

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