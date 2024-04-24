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يوفنتوس
لاعبو يوفنتوس يحتفلون بالتأهل

يوفنتوس يخسر أمام لاتسيو.. ويتأهل إلى النهائي

العربية.نت
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تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا لكرة القدم رغم الخسارة أمام مضيفه لاتسيو بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين دون رد.

وتقدم لاتسيو بهدفين سجلهما فالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 12 و48، لكن يوفنتوس خطف بطاقة التأهل مستفيدا من هدف مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك في الدقيقة 83.

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وصعد يوفنتوس للمباراة النهائية التي ستقام يوم 15 مايو المقبل مستفيدا من فوزه على لاتسيو بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

وينتظر يوفنتوس الفائز من مواجهة أتالانتا ضد فيورنتينا الأربعاء، إذ انتهى لقاء الإياب بفوز الأخير بهدف دون رد.

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