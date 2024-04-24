"لغز" صلاح المحبط يهدد "نهايته السعيدة" مع ليفربول

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بات مردود النجم المصري محمد صلاح مصدر قلق لجماهير ليفربول إذ اضطر الألماني يورغن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي إلى وضعه جانبا في الفوز الأخير على فولهام وقبل مواجهة إيفرتون في الديربي يوم الأربعاء، وذلك وفق صحيفة "ميرور" الشهيرة.

ويعول ليفربول وجماهيره على الهداف المصري قبل مواجهة إيفرتون يوم الأربعاء إذ يقترب صلاح من نهاية فترته الأسطورية مع "الريدز" في وقت يحاول فيه الأخير إنقاذ موسمه بمواصلة المنافسة على الدوري مع أرسنال ومانشستر سيتي.



وتعرض ليفربول لمجموعة من النتائج المخيبة منذ تعادله مع مانشستر يونايتد والخسارة من كريستال بالاس في الدوري ووداعه بطولة الدوري الأوروبي بالخسارة أمام أتالانتا الإيطالي 3 – 1 بمجموع المباراتين، ليضطر كلوب إلى إجراء عدد من التغييرات على قائمة فريقه في الفوز الأخير على فولهام والتي شهدت جلوس صلاح على دكة البدلاء حتى دخل في الدقيقة 74 بديلا للكولومبي لويس دياز.

وأصبح صلاح بحسب تقرير نشرته "ميرور" الإنجليزية "محبطاً" ولغزاً" بالنسبة لجماهير فريقه إذ شهدت المباريات الماضية التي خاضها استعادته عافيته الكاملة، وكذلك إضاعته لفرص عديدة ما استدعى كلوب إلى الدفاع عنه في المؤتمر الصحافي قائلا "لست قلقا" ردا على سؤال صحافي عن الفترة السيئة التي يمر بها المصري.



ولفت موقع "غول" العالمي إلى أن صلاح يدنو من كتابة نهاية قصته المثيرة مع ليفربول خلال ما تبقى من جولات، إذ ربما يكون هذا الموسم الأخير للفرعون المصري مع النادي الأحمر.

وسجل صلاح 3 أهداف في آخر 7 مباريات، في تراجع ملحوظ لمستوى اللاعب الباهر بعد إصابته مطلع العام الجاري مع منتخب بلاده.

واستطاع صلاح تحقيق أرقام قياسية مع "الريدز" أبرزها اعتباره أكثر من سجل مع فريقه في موسمه الأول ولاعب ليفربول الوحيد الذي يسجل 20 هدفا في 4 مواسم والهداف التاريخي لناديه في المسابقات الأوروبية وفي الدوري الإنجليزي الممتاز.