اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من الإعلان الرسمي

"موسم الرياض" راعياً رسمياً لرابطة الملاكمة العالمية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رعاية "موسم الرياض" لرابطة الملاكمة العالمية "WBA" لتكون العلامة التجارية "موسم الرياض" حاضرة في مؤتمر رابطة الملاكمة العالمية، وفي الأحداث التابعة للرابطة كراع رسمي.

وستكون علامة "موسم الرياض" متواجدة في نشرة رابطة الملاكمة العالمية الإخبارية وتقرير رابطة الملاكمة العالمية اليومي والتواجد في المنتجات الإعلامية والتسويقية والفعاليات ذات العلاقة.

واستضافت الرياض عددا من النزالات الثقيلة كان آخرها فوز البريطاني أنتوني جوشوا على الكاميروني فرانسيس نغانو بالضربة القاضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط