"موسم الرياض" راعياً رسمياً لرابطة الملاكمة العالمية
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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رعاية "موسم الرياض" لرابطة الملاكمة العالمية "WBA" لتكون العلامة التجارية "موسم الرياض" حاضرة في مؤتمر رابطة الملاكمة العالمية، وفي الأحداث التابعة للرابطة كراع رسمي.
وستكون علامة "موسم الرياض" متواجدة في نشرة رابطة الملاكمة العالمية الإخبارية وتقرير رابطة الملاكمة العالمية اليومي والتواجد في المنتجات الإعلامية والتسويقية والفعاليات ذات العلاقة.
واستضافت الرياض عددا من النزالات الثقيلة كان آخرها فوز البريطاني أنتوني جوشوا على الكاميروني فرانسيس نغانو بالضربة القاضية.
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