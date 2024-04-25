أسطورة ليفربول: صلاح "ضعيف".. حوله منتخب مصر إلى "ظل"

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هاجم جيمي كاراغر أسطورة ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح نجم الفريق الحالي، عقب خسارة الديربي أمام إيفرتون يوم الأربعاء، واصفاً الأخير بـ"الأسطورة الضعيف"، ومطالباً إدارة النادي ببيع عقد المهاجم الأورغوياني داروين نونيز.

وتعرض صلاح إلى إصابة مع منتخب مصر خلال المشاركة في كأس أمم إفريقيا الأخيرة شهر يناير الماضي، وبعدها شارك في 13 اكتفى بتسجيل 6 أهداف فقط.

وفي الأسابيع الأخيرة ظهر صلاح بمستويات متدنية للغاية، إذ فشل بترك بصمة في المباريات التي خسرها ليفربول أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي (3-0) وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (1-0) وإيفرتون (3-0).



وقال كاراغر، ثاني أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع ليفربول الإنجليزي، في تصريحات لشبكة "سكاي" صباح الخميس: صلاح الحالي لا علاقة له بصلاح الذي نعرف، لقد بدا كأنه ظل للاعب الذي عرفناه، خاصة بعد الإصابة التي لحقت به خلال كأس أمم إفريقيا.

وواصل: هو أسطورة من أساطير ليفربول عبر التاريخ، لكنه اليوم ضعيف للغاية.

وختم المحلل التلفزيوني حديثه قائلاً: هناك سؤال حقيقي أمام مدرب ليفربول الجديد، كيف سيتعامل مع صلاح خصوصاً مع بقاء عام واحد على نهاية عقده.



ولم يكن صلاح اللاعب الوحيد الذي تعرّض لانتقادات، بل انسحب الأمر على زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، إذ قال كاراغر: يُقدّم كل شيء، يركض، يثير المتاعب، يُسجّل ويصنع الأهداف، لكن بعد عامين، وفي الوقت الذي نافس فيه ليفربول على اللقب هذا الموسم وفي هذه المباريات الكبيرة، تريده أن تُسجّل في أولد ترافورد وغوديسون بارك وأتالانتا، لكنه لم يفعل، ولا ينهي الهجمات بشكل جيد، لذلك أعتقد أن هناك قرار كبير يجب اتخاذه حوله.