أهلي جدة يحل ضيفاً على الرياض للابتعاد بـ "الثالث"

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يحل أهلي جدة ضيفا على الرياض في افتتاح المرحاة 29 من دوري روشن السعودي يوم الخميس أملا بالابتعاد بالمركز الثالث من منافسيه الاتحاد والتعاون.

وتقام يوم الخميس كذلك مباراة الفيحاء الذي يستقبل ضيفه الطائي، ومباراة الوحدة مع الحزم.

وعلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، يسعى الأهلي لاستعادة انتصاراته وتعزيز موقعه في المركز الثالث الذي ينفرد به برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الاتحاد، مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام الهلال.

في المقابل يبحث الرياض عن فوز ينقذه من الموقف الصعب الذي يعيشه الفريق الغائب عن الانتصارات منذ 6 جولات ليتراجع إلى المركز الـ15 بفارق الأهداف عن أبها السادس عشر "أول مراكز الهبوط".

ويستقبل الفيحاء ضيفه الطائي في مهمة لن تكون سهلة لأصحاب الأرض الساعين للفوز من أجل حسم تواجدهم في منطقة الأمان، إذ يحل الفريق عاشرًا برصيد 35 نقطة، فيما يدخل الطائي اللقاء منتشيًا بتحقيق 4 نقاط في آخر جولتين ليرتقي للمركز الـ14 برصيد 26 نقطة مغادرًا مراكز الهبوط لكنه يبتعد عنها بنقطة وحيدة.

ويحل الحزم متذيل الترتيب ضيفًا على الوحدة في المباراة التي تمثل آخر فرصة للفريق الذي لم يحقق سوى انتصارين فقط هذا الموسم ويملك 16 نقطة بفارق 9 نقاط عن مراكز البقاء، فيما يبحث الوحدة عن مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من منطقة الأمان إذ يحل في المركز 12 برصيد 32 نقطة.