اعتبار اتحاد الجزائر خاسراً أمام نهضة بركان بسبب "القمصان المحتجزة"

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قرر الاتحاد الإفريقي "كاف" لكرة القدم يوم الأربعاء تخسير اتحاد العاصمة الجزائري مباراته في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 0-3 بعد أزمة احتجاز قمصان الأخير التي تضمنت خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ووجه الاتحاد الإفريقي رسالة إلى الاتحاد الجزائري حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها جاء فيها: "معاقبة نادي اتحاد العاصمة باعتباره خاسراً بنتيجة 0-3".

وحوّلت لجنة المسابقات "القضية إلى لجنة الانضباط لبحث المزيد من العقوبات".

واضافت اللجنة أن مباراة الإياب ستقام في موعدها على الملعب البلدي في بركان يوم الأحد المقبل.

واعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم انه حصل على نسخة من قرار "كاف" بشأن مباراته أمام اتحاد العاصمة.

وكان الفريق المغربي اعترض على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة الماضي، لتضمن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وحضر النادي المغربي الى ملعب "5 جويلية" يوم الأحد الماضي لكنه بقي في غرفة تبديل الملابس حتى مرور موعد بداية اللقاء، بينما دخل اتحاد العاصمة الميدان خلافا للطاقم التحكيمي للمباراة التي لم تنطلق أصلاً.