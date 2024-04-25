اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حقق المنتخب السعودي انتصارين في البطولة

الأولمبي السعودي يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الجمعة مباراته ضمن ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويلعب المنتخب السعودي أمام منتخب أوزبكستان على ستاد خليفة الدولي في الدوحة على أن يواجه الفائز منهما المنتصر بمواجهة إندونيسيا وكوريا الجنوبية في نصف نهائي البطولة.

وتأهل المنتخب السعودي وصيفا للمجموعة الثالثة بعد فوزه على طاجيكستان 4 - 2 وتايلاند 5 - صفر قبل الخسارة أمام العراق 1 - 2.

ويتأهل المنتخب الفائز بالبطولة ووصيفه والفائز بمباراة تحديد المركز الثالث إلى أولمبياد باريس المقرر انطلاقها في 26 يوليو المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط