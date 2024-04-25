الأولمبي السعودي يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

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يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الجمعة مباراته ضمن ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويلعب المنتخب السعودي أمام منتخب أوزبكستان على ستاد خليفة الدولي في الدوحة على أن يواجه الفائز منهما المنتصر بمواجهة إندونيسيا وكوريا الجنوبية في نصف نهائي البطولة.

وتأهل المنتخب السعودي وصيفا للمجموعة الثالثة بعد فوزه على طاجيكستان 4 - 2 وتايلاند 5 - صفر قبل الخسارة أمام العراق 1 - 2.

ويتأهل المنتخب الفائز بالبطولة ووصيفه والفائز بمباراة تحديد المركز الثالث إلى أولمبياد باريس المقرر انطلاقها في 26 يوليو المقبل.