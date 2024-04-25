الاتحاد يصطدم برقم "سلبي" قبل مواجهة الشباب

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يخشى اتحاد جدة رقما قياسيا سلبيا عندما يلعب أمام الشباب يوم الجمعة، إذ يحاول تجنب الخسارة السابعة على التوالي أمام أندية الهلال والنصر والأهلي والشباب في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتعرض الاتحاد إلى 6 خسائر متتالية أمام أندية الهلال والنصر والأهلي والشباب في مسابقة الدوري، إذ خسر من الأول ذهابا 4 – 3 وإيابا 3 – 1، ومن الأهلي ذهابا وإيابا بالنتيجة نفسها 1 – صفر، ومن الشباب ذهابا 1 – صفر ومن النصر ذهابا 5 – 2.

ويخشى الفريق الغربي تعرضه لخسارة سابعة متتالية أمام هذه الأندية إذ لم يسبق أن تعرض لسبع خسائر متتالية أمام هذه الفرق منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.

في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يواصل الاتحاد ملاحقته المركز الثالث المؤهل إلى دوري النخبة الآسيوي باستضافته الشباب الذي استطاع الفوز على الفريق الغربي ذهابا بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس جونيور.

ولا يعيش الاتحاد موسما جيدا بعد خسارته نهائي السوبر أمام الهلال 4 – 1 والخروج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الخصم نفسه والخسارة من الأهلي المصري في كأس العالم للأندية بالدور ربع النهائي، بينما يلعب أمام الهلال في نصف نهائي كأس المك يوم الثلاثاء ويواصل المنافسة على المركز الثالث.

وفي المقابل يحتل الشباب المركز العاشر بفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط كما ودع بطولة كأس الملك في وقت سابق من الموسم بالخسارة أمام النصر 5 – 2 في الدور الماضي.