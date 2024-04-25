إيفرتون يوجه لطمة غير متوقعة لليفربول

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تلقت آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضربة موجعة للغاية، عقب خسارته بهدفين دون رد أمام مضيفه إيفرتون يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 للمسابقة.

وافتتح اللاعب الشاب جاراد برانثوايت التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 27، فيما تكفل دومينيك كالفيرت لوين بإحراز الهدف الثاني للفريق الأزرق.



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وتجمد رصيد ليفربول، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثاني في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 74 نقطة، ليظل في المركز الثاني مؤقتا، بفارق 3 نقاط خلف أرسنال "المتصدر" فيما يبتعد بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، ارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 8 تعادلات و15 هزيمة، إلى 33 نقطة، في المركز السادس عشر، ليتقدم خطوة هامة في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى.