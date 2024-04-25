اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تاه بايرن كين ليفركوزن
تاه يتنافس على الكرة مع هاري كين مهاجم بايرن في مباراة سابقة

بايرن يخطط لخطف مدافع ليفركوزن

ميونخ - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشفت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونخ مهتم بضم المدافع الألماني جوناثان تاه لاعب فريق باير ليفركوزن بطل الدوري في الصيف المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية، وصحيفة "بيلد" الألمانية مساء الأربعاء أن مسؤولي بايرن التقوا وكلاء اللاعب تاه لإجراء محادثات أولية، إذ يمتد عقده مع ناديه حتى صيف العام المقبل دون شرط جزائي.

روما يقصي ميلان.. وليفركوزن يكتب التاريخ مجدداً رياضة روما يقصي ميلان.. وليفركوزن يكتب التاريخ مجدداً
مادة اعلانية

وكان تاه لاعبا أساسيا ضمن فريق ليفركوزن، الذي لم يخسر أي لقاء هذا الموسم، والذي توج خلاله بلقب الدوري للمرة الاولى، كما أنه مع أنطونيو روديغر، لاعب ريال مدريد، يشكلان دفاع المنتخب الألماني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط