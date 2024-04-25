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تشافي أوسكار
تشافي وشقيقه ومساعده أوسكار

تشافي يبقى في برشلونة .. والضحية "شقيقه"

العربية.نت
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أكد متحدث باسم نادي برشلونة الإسباني لـ "رويترز" أن تشافي هرنانديز تراجع عن قرار الرحيل عن النادي وقرر البقاء مدرباً للفريق بعد اجتماعه مع جوان لابورتا رئيس النادي يوم الأربعاء في تحول مفاجئ للأحداث.

وأعلن تشافي رحيله عن برشلونة في يناير الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة، لكن فريقه حقق 13 انتصاراً بعد ذلك القرار ليفكر مسؤولو النادي الكاتالوني باستمرار لاعب خط الوسط الأيقوني على دكة البدلاء.

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وبحسب وسائل إعلام إسبانية منها إذاعة "راك 1" وصحيفة "ماركا" الشهيرة فإن لابورتا استضاف مجلس الإدارة بالإضافة إلى تشافي وتم الاتفاق على أن يستمر الأخير في منصبه عاماً على الأقل.

وبحسب مصادر "راك1" وكذلك الصحفي الشهير جيرارد روميو فإن برشلونة اشترط على تشافي التخلي عن شقيقه أوسكار هيرنانديز الذي يعتبر مساعده في الطاقم الفني واستبداله بدومينيك تورنت مدرب فلامنغو وغلطة سراي السابق، وكذلك استبدال المعد البدني.

وتولى تشافي قيادة برشلونة أواخر 2021 ونقله فيما تبقى من ذلك الموسم من المركز التاسع إلى الثاني، وفي الموسم الماضي فاز بثنائية الدوري وكأس السوبر، وفي الموسم الحالي وصل مع الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 4 أعوام.

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