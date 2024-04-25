تشافي يشكر برشلونة بعد التراجع عن قرار رحيله

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بقاء تشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني للفريق رسميا، بعدما تراجع عن قراره بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وأعلن تشافي، 44 عاماً، الذي شارك في أكثر من 500 مباراة مع برشلونة خلال مسيرته الكروية داخل المستطيل الأخضر الحافلة بالألقاب، في يناير الماضي، أنه سيتخلى عن منصبه على رأس القيادة الفنية للفريق، مشيرا إلى أن فريقه بحاجة إلى "تغيير في الديناميكية".

ومع ذلك، كشفت تقارير إخبارية في وقت متأخر مساء يوم الأربعاء بأن الأمور تغيرت تماما داخل أروقة برشلونة فيما يتعلق بمستقبل تشافي، خاصة بعد الاجتماعات التي عقدها المدرب الشاب مع عدد كبير من مسؤولي النادي الكتالوني، ليؤكد جوان لابورتا، رئيس برشلونة، بقاء تشافي اليوم.

وصرح لابورتا في مؤتمر صحفي: "اليوم، يسعدني أن أبلغكم أن تشافي سيستمر في تدريب برشلونة. إنها أخبار رائعة أن يبقى معنا".

وتولى تشافي تدريب برشلونة خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان في نوفمبر 2021، حينما كان الفريق يتواجد في المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة خلف القمة، و10 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد تشافي الحالي مع برشلونة عام 2025، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأعلن تشافي اعتزامه الرحيل عن تدريب برشلونة هذا الموسم، عقب خسارة الفريق القاسية 3 - 5 أمام ضيفه فياريال في 27 يناير الماضي، قبل أن يحافظ الفريق بعد ذلك على سجله خاليا من الهزائم في 13 مباراة متتالية بمختلف المسابقات، لكن الخسارة 1 - 4 أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي أنهت آمال الفريق في الاستمرار بالمسابقة القارية.

وتقلصت حظوظ برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما توج به في الموسم الماضي، حيث يحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب المسابقة، بفارق 11 نقطة خلف الريال (المتصدر)، وذلك قبل 6 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

وبدا أن العلاقات بين تشافي وإدارة النادي عادت إلى وضعها الصحيح، بعدما شهدت الكثير من التوتر في الفترة الماضية.

وصرح تشافي "أنا مشجع كبير لبرشلونة. لدي مستوى مرتفع من الثقة مع الرئيس ومجلس الإدارة. كما كان دعم اللاعبين أمرا أساسيا في التراجع عن قراري السابق".

وأضاف: "اعتقد أن هذا هو الأفضل للنادي. لدينا العديد من الخيارات ليظل المشروع قائما".

وقال تشافي عند سؤاله بشأن مشجعي برشلونة: "لقد جعلوني أرى أن المشروع لم يكتمل، وخاصة الجماهير. أريد أن أشكرهم على دعمهم وحبهم".