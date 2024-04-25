كلوب لجماهير ليفربول: أنا آسف.. الأمل بـ"الأزمة"

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اعتذر يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لجماهير الفريق بعد خسارة مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون بهدفين دون رد والتي جعلت فريقه في حاجة لأزمة تواجه أرسنال ومانشستر سيتي من أجل إنقاذ آماله في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 74 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال، الذي لديه فارق أهداف كبير، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، الذي يلاقي برايتون يوم الخميس ولديه مباراة مؤجلة.

وقال كلوب: يمكنني فقط الاعتذار للجماهير على ما حدث اليوم. نتيجة محزنة للغاية، لعبنا المباراة التي أرادها إيفرتون وسجل هدفين من كرات ثابتة، كان يجب علينا أن نقوم بعمل أفضل ولكننا لم نفعل.



وأضاف :لا توجد أفكار إيجابية على الإطلاق. اشعر بخيبة أمل وإحباط شديدين. لم نكن جيدين بما يكفي، لم يكن الأداء الأكثر إلهاما على الإطلاق، اشعر بالأسف حقا للجمهور. لم نخسر هناك من قبل "كان هذا هو أول انتصار لإيفرتون في الديربي منذ حوالي 14 عاما" والشعور مختلف حقا. اعتذر عن هذا.

وتابع: لا يمكنني أن اقول إننا مازلنا ننافس على اللقب بشكل كامل، نحتاج أن تحدث أزمة لمانشستر سيتي وأرسنال، ونحتاج للفوز بالمباريات، لأنهم إذا بدأوا بخسارة كل مبارياتهم ونحن فعلنا ما فعلناه لن يتغير أي شيء.

وأكد: نحن أيضا لم نحسم مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا، لذلك، علينا فقط أن نلعب بشكل أفضل.